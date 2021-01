Pikalt Šveitsi esindanud Eesti judokas võistleb jälle Eesti eest 

23-aastane Imala lõpetas 2020. aasta Euroopa meistrivõistlusted kehakaalus -100kg 9. kohaga, varasemalt on tal ette näidata pronksmedal Rooma EK-etapilt ning kolm 5. kohta U23 ja U21 Euroopa meistrivõistlustelt. Lisaks on 198cm pikkune vägilane ka mitmekordne Šveitsi meister. „Minu eesmärgiks on võita Eestile medaleid tiitlivõistlustelt,“ ei jäta ta saladuseks.

Lugu algas Eestis

Judoga tegi Imala tutvust juba 6aastasena, kui tema parim lasteaiasõber judotrenni läks ning ka Otto kaasa kutsus. Toonases Condori klubis Rain Arukaevu juhendamise all treeningutega alustanud Imala meenutab algust: „Mulle hakkas judo kohe meeldima, lisaks sellele avanes suhteliselt ruttu võimalus minna võistlusele, kus sain lausa medali! See kogemus meeldis mulle nii väga, et judo on siiamaani minu lemmikspordiala.“

Kümneaastasena perega Šveitsi kolides jätkas Imala judotreeninguid. „Minu kasuisa on judotreener ja selle spordiala tõeline fänn. Tema õpilasena sain oma esimesed võistluskogemused ja mind valiti Šveitsi koondisesse,“ meenutab sportlane. Pärast keskkooli lõpetamist otsustas ta professionaalse sportlaskarjääri kasuks ning kolis Põhja-Šveitsi linna Brugg ning asus treenima Šveitsi judokoondise treeningkeskuses.

Kontakt Eesti ja meie riigi judoga säilis aga huvitaval kombel sealgi. Nimelt on Šveitsi koondise üks treeneritest Eesti judolegend Aleksei Budõlin. Nii sai mõnelgi suurel turniiril näha kurioosumit, kus Šveitsi koondise treener suhtleb sportlasega võistluse käigus eesti keeles. „Olin väga õnnelik, kui Aleksei Budõlin Šveitsi kolis ja sealse treenerite meeskonnaga liitus. Tema judostiil ja teistmoodi lähenemine tõi uusi ideid ja lahendusi. Ta on mind palju õpetanud ja aidanud.“

Raskustest läbi

Imala senine sportlaskarjäär ei ole kulgenud sugugi tagasilöökideta. 2019. aasta Düsseldorfi Grand Slamil saadud põlvevigastust nimetab Imala oma senise karjääri suurimaks proovikiviks: „Maadlesin valitseva Euroopa meistri vastu. Tasavägise matši 8. minutil tegin ipponi-väärilise heite ja võitsin! Aga ...jäin ilma oma ristatisidemest. Pärast operatsiooni läks 10 kuud, enne kui sain uuesti võistelda ja aasta enne, kui tundsin, et põlv on 100% paranenud. Kõik need lõputud füsioteraapia harjutused ja kogu see paranemisprotsess pani mind proovile ning kasvatas iseloomu. Sain aru, et minu unistus võita olümpiakuld, ei ole üldse nii lihtne. Nii palju takistusi on ees! Ainukene moodus, kuidas nendest üle saada, on näha vaeva, anda endast alati parim ning mitte mingil juhul alla anda!“