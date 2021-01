MK-etapi kolmas naine Kelly Sildaru: võistlus läks oodatust paremini 

„Minu jaoks sai poodiumikoht selgeks siis, kui Mathilde teist korda kukkus,“ selgitas noor Sildaru. „Olin siis kindel, et suudan kolmanda koha saada, aga samas oli selge, et vahe kahe esimesega oli kümme punkti ja seda vaid ühe hüppega tagasi teha on liiga raske.“

Renni- ja pargisõidu spetsialist ei olnud seekordse Big Airi kolmanda kohaga pettunud: „Pigem jään täna tulemusega rahule, minu jaoks oli võit juba see, et finaali pääsesin. Kokkuvõttes võib öelda, et võistlus läks oodatust paremini. Võrreldes eilse kvalifikatsiooniga tundsin end täna rajal ja hüpetel kindlamini ja jäin trikkidega rohkem rahule. Alati saab paremini, aga võib öelda, et iga hüpe läks nii, nagu planeerisime.“