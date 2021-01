Tundub, et Kelly Sildaru ikkagi saab MM-tiitlit kaitsta 

Tegelikult pidanuks MM toimuma 18.–28. veebruarini Hiinas Pekingis, kuid koroonaviiruse pandeemia tõmbas tollele plaanile vee peale – FIS otsustas detsembri alguses, et kõik selleks hooajaks Pekingisse planeeritud võistlused jäävad ära (sh kahevõistluse, suusahüpete ja murdmaasuusatamise MK-etapid).

Nüüd on FISi kalendrisse tekkinud mitteametlik info, et MM toimub 24. veebruarist kuni 11. märtsini Kanadas Calgarys. Kanada rahvusringhäälingu teatel töötavad kohalikud spordiametnikud parasjagu selle nimel, et organiseerida võistluspaika eeskujulik "mull" ja saada võimudelt luba MMi korraldamiseks.