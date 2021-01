Rootsi tõmbas Venemaa ja USA pidudel veidi tuure maha 

Meeste klassikasprindi võitis rootslane Oskar Svensson, kes edestas venelasi Gleb Retivõhhi ja Aleksander Bolšunovi. Viimane neist on ka tuuri ülikindel liider, Bolšunovi edu prantslase Maurice Manificat' ees on kolm minutit ja 22 sekundit. Esikaheksasse mahub kokku kuus venelast.