SEGADUS: millal algab uus rallihooaeg? 

Monte Carlo puhul oodati pikisilmi kohaliku omavalitsuse otsust, mis pidanuks saabuma neljapäeval. Ometi jäid ka siis otsad lahtiseks. DirtFishi ajakirjanik David Evans tunnistas, et veel kolmapäeva õhtul jõudis temani info, et kohalik omavalitsus näitab rallile rohelist tuld, kuid neljapäeval tulid juba ärevamad teatad Pariisist ehk riigi suurte bosside juurest. Murekohaks on koroonaviiruse lai levik rallipiirkonnas.