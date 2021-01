TORMIHOIATUS! Škoda tippkiirus tõusis WRC tasemeni 

Škodad on ehitatud, et lüüa kaasa WRC2 klassis ning seni oli Fabia tippkiirus 187 km/h, kuid nüüd peaks see kerkima enam kui 200ni. Täiendatud Škodasid võib näha juba jaanuaris Monte Carlos, kuid tippkiiruse kasvust lõikavad piloodid enim kasu ilmselt suvistel Eesti ja Soome etappidel, kirjutab rallit.fi.