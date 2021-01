WRC Legendaarne ralliturist tegi elus kannapöörde! Mis on tema tohutu edu saladus? „Inimestele lihtsalt meeldivad mu koerad.“ Kaarel Täll , eile 09:33 Jaga: M

Ken Block lõpetas koostöö Fordiga, kuid rallispordist ei kavatse ta taanduda. „Ma olen elus paljusid asju proovinud, aga traditsiooniline ralli on maailma parim spordiala. Tunnen, et kui käin ringi ja suhtlen kõigi nende fännidega, siis aitan omal viisil ralli arengule kaasa. Teen kõik endast oleneva, et ralli jõuaks veel suurema publikuni,“ ütles ta Õhtulehele. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Maailma üks populaarsemaid rallimehi Ken Block ja Ford lõpetasid enam kui kümme aastat kestnud koostöö. 53aastane legend on avatud uutele pakkumistele!