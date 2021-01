Jalgpall Kes on Euroopa tippliigade kõige ohtlikumad ründetähed? Ohtuleht.ee , täna 12:46 Jaga: M

Boulaye Dia on Prantsusmaa liiga suurim väravakütt. Foto: Reuters/Scanpix

Mõned asjad püsivad siin maailmas muutumatuna: Lionel Messi on Hispaania vutiliiga väravaküttide edetabeli tipus, Cristiano Ronaldo teeb sama Itaalias. Tippliigade suurim võrgupurustaja on aga Robert Lewandowski, kes on Bayerni eest sel hooajal löönud juba 20 Bundesliga tabamust. Järgneb kiire ülevaade viie Euroopa suurima liiga resultatiivsustabelitest!