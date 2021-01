Pärnu Sadam ei andnud Raplale sõnaõigust 

Eesti-Lätis liigas teist kohta hoidev Pärnu on võitnud 12 mängu, kaotatud on kahel korral Kalev/Cramole ja korra Tartu Ülikool Maks & Mooritsale. Raplal on kirjas 8 võitu ja 7 kaotust, millega hoitakse kolmandat kohta, kuid neile on kuklasse hingamas nii Rakvere Tarvas kui Taltech, kes on vastavalt 14st ja 15st matšist võitnud seitse.