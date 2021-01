Kotsar kerkis Hamburgi võidumängus üleplatsimeheks, Drell ja Treier jäid Itaalias kuivale 

Saksamaa korvpalliliigas võõrustas Hamburgi Towers liigas teist kohta hoidnud Crailsheimi. Matši alustas teravamalt kodumeeskond, kes võitis avaveerandi 26 : 15, sealjuures oli Kotsari arvel juba üheksa silma.

Towers jätkas võimsalt ka edasi, sest poolaeg võideti 53 : 35 ja kogu kohtumine 89 : 72. Matši resultatiivseimaks tõusis Eesti koondise keskmängija Kotsar, kes väljakul viibitud 25 minutiga tõi 15 punkti. Lisaks sai ta statistikasse kirja kaheksa lauapalli, millest viis noppis ründelauast, kaks tulemuslikku söötu, ühe vaheltlõike ja ühe blokeeringu. Võitjate poolelt jõudis kahekohalise punktisummani lausa viis meest, kokku said käe valgeks 10 korvpallurit.



Kotsari koduklubi on 11st matšist võitnud kaheksa. Eestlane on mängudes visanud keskmiselt 13,2 punkti ja noppinud 6,5 lauapalli.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ka Itaalia kõrgliigas said eestlaste koduklubid kirja võidud, kui Henri Drelli tööandja Pesaro alistas Brescia 88 : 78 ja Kaspar Treieri leivaisa Sassari Dinamo seljatas 98 : 92 Cantù. Kahjuks jäi noorte maarjamaalaste panus lahjaks, sest neli minutit pallinud Drell ega ligi kuus minutit platsil viibinud Treier kätt valgeks ei saanud.

Sassari on 14st mängust võitnud üheksa ja Pesaro seitse, millega hoitakse tabelis vastavalt kolmandat ja viiendat positsiooni.

Standings provided by SofaScore LiveScore