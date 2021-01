Eesti käsipallikoondis kaotas põnevuskohtumises Bosnia ja Hertsegoviinale 

Eestile said 19 : 21 kaotusmängus saatuslikuks kaitses tehtud vead, sest Bosnia teenis seitse seitsmemeetri viset, sinisärgid mitte ühtegi. Samuti said külalised viis kaheminutilist karistust, bosnialased vaid kaks. Eesti koondise resultatiivsemad olid Lees ja Toom nelja väravaga, Bosnia edukaim oli Marko Panic viie tabamusega.

Teises pühapäevases valikgrupi kohtumises alistas Saksamaa 34 : 20 Austria. Saksamaa on võitnud kõik neli senist matši. Eestil, Austrial ja Bosnial on kõigil kirjas üks võit, kuid Eestlased on pidanud neli ja teised kaks koondist kolm matši.