Venemaa suusatreener: mulle tundub, et norralased käitusid ebaausalt 

"Norralasteta pole kindlasti igav," rääkis ta. "Naiste võistlustel ei ole üldjuhul teada, kes võidab – nende jõuproove on huvitavam jälgida kui meeste mõõduvõtmisi. Mulle tundub, et norralased käitusid ebaausalt. Nende alaliidu ametnike argumendid olid üllatavad. Kui nad arvavad, et kodus oli turvalisem kui meil Tour de Skil, siis see pole tõsi. Kui õigesti käituda, on kõik korras. Ma ei tea ühtegi murdmaa- või laskesuusatajat, kes oleks hooaja jooksul koroonaviirusega nakatunud.“