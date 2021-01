Jalgpall Flora treeninglaager või Eesti koondis? Häberli: „Uks on kõigile lahti.“ Eigo Kaljurand , täna 16:31 Jaga: M

"Eestil on kvaliteetseid mängijaid, mitte 30-40, aga neid on," lausus koondise peatreener Thomas Häberli pressikonverentsil. Foto: Jana Pipar/jalgpall.ee

Eesti vutikoondise värske peatreener Thomas Häberli selgitas täna ajakirjanikele, miks ta võttis Hispaania laagrisse kaasa just need 22 jalgpallurit. Šveitslase sõnul pole rahvuskoondis viimasetel aastatel häid tulemusi näidanud ja ta tahab ette saada pildi, kes on kõrgel tasemel mängimiseks valmis.