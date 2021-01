Jalgpall Häberli selgitas koosseisuvalikut: pean välja selgitama, kes on valmis kõrgel tasemel mängima ja kes mitte Eigo Kaljurand , täna 16:31 Jaga: M

Thomas Häberli Foto: Jana Pipar/jalgpall.ee

Eesti vutikoondise värske peatreener Thomas Häberli selgitas täna ajakirjanikele, miks ta võttis Hispaania laagrisse kaasa just need 22 jalgpallurit. Šveitslase sõnul pole rahvuskoondis viimasetel aastatel häid tulemusi näidanud ja ta tahab ette saada pildi, kes on kõrgel tasemel mängimiseks valmis.