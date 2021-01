Latvala hooaja avaetapi soosikutest: kindlasti ei tohi unustada Tänakut 

Toyotal läks mullu Monte Carlos hästi. Võitu küll võtta ei õnnestunud, kuid Ogier lõpetas teisena, Evans kolmandana ning toona 19aastane Kalle Rovanperä viiendana. Latvala usub, et tema hoolealused on tänavugi võimelised esikoha nimel konkureerima.

"Eelmisel aastal oli võistlus väga raevukas. Nii Ogier kui ka Evans sõitsid väga hästi, kuigi masin oli nende jaoks uus. Nüüd on nad autoga kohanenud. Nad peaksid olema paremini valmis, et Hyundaiga võistelda. Ka Kalle on aasta võrra kogenum, seega teda saab olema huvitav jälgida," sõnas Latvala.

Ta leiab, et Ogier ja Evans on koos mulluse Monte Carlo etapi võitja Neuville'iga favoriitideks ka sel korral, kuid Tänak, kes eelmisel aastal katkestama pidi, võib samuti kõrgete kohtade nimel kaasa rääkida.

"Arvan, et etapp on raske. Neuville on siin tugev, kuid seda on ka Evans ja Ogier. Kuid loomulikult ei tohi me unustada Tänakut. Ta on autoga kohanenud ja sõidab kindlasti hästi," lausus Latvala.