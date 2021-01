Eesti-Läti korvpalliliiga kuu parimaks valiti Rapla tagamängija 

192 sentimeetri pikkune Slovakkia koondise mängujuht aitas Raplal jõulukuul võita kolmest mängust kaks ning tõi sealjuures keskmiselt 20 punkti, 6,3 lauapalli ja 7,7 korvisöötu. Tema efektiivsusnäitaja oli koguni 31. Käesoleval hooajal on 22-aastane tagamängija kerkinud selgelt Rapla põhitegijate hulka - keskmiselt ligi 31 minutit väljakul viibiv Ihring on toonud 17,3 silma, 5,6 lauapalli ja 5,7 korvisöötu mängu kohta.



Möödunud hooajal Slovakkia klubi BK Inter Bratislava särki kandnud Ihring mängis nii kohalikus kõrgemas liigas kui ka eurosarjas Europe Cup. Ta on mänginud ka Horvaatia, Itaalia ja Poola meistriliiga klubides.



Slovakkia kõrgliigas kogus mees eelmisel hooajal 22 kohtumisega keskmiselt 23,5 minutit, 12,4 punkti, 4,5 resultatiivset söötu ja 4,1 lauapalli.



Teisel pool piiri sai detsembri parima mängija autasu BK Ventspilsi 31-aastane ja 188 sentimeetrit pikk tagamängija Mediss. Lätlane kogus keskmiselt 20 punkti, 3,3 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta. Tema koduklubi võitis kõik kolm möödunud kuul peetud kohtumist.



Tänavuse hooaja keskmised näitajad on Medissel järgmised: 11,8 silma, 2,6 lauapalli ja 1,4 korvisöötu. Lisaks Läti kõrgliigale on mees mänginud ka Leedu meistriliigas ja Riia VEF-iga ka Euroopa Meistrite liigas.