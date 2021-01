Atletico on klubist lahkunud ründajale leidnud asendaja 

Daily Maili andmetel liituks 24aastane mängumees Atleticoga esmalt laenulepingu alusel, hiljem on võimalus ta lõplikult endale osta. Lyoni Olympique'ile tuleb selleks tasuda 33 miljonit eurot.

Dembele on käimasoleval hooajal jõudnud 16 kohtumisega sihile vaid korra, kuid eelmisel hooajal oli ta märksa resultatiivsem - 46 matšiga lõi ta 24 väravat.

Atleticol on Hispaania meistriliigas ühepunktiline edu, kuid lähima konkurendi Madridi Realiga võrreldes on neil kolm mängu varuks.