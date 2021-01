Korvpall Lätlasest NBA superstaar on põlveoperatsioonist taastunud ning võib peagi platsile naasta Toimetas Mihkel Talivee , täna 20:05 Jaga: M

Kristaps Porzingis (paremal) ja Kawhi Leonard Foto: USA TODAY Sports/Scanpix

Dallas Mavericksi keskmängija Kristaps Porzingis on põlvevigastusest jõudsalt paranemas ning on peagi valmis platsile naasma. Võimalik, et oma selle hooaja debüüdi teeb ta juba meeskonna järgmises mängus.