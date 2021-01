Norra suusahüppestaarid ei tohi kodustel meistrivõistlustel osaleda 

"Nägin ette, et see võib juhtuda, aga kurvaks teeb ikka," sõnas MK-sarja võimas liider Halvor Egner Granerud Norra rahvusringhäälingule. "Norra meistrivõistlused on prestiižsed. Usun, et kõik rahvusvahelisel karussellil tiirlevad sportlased soovivad neist osa võtta."

Kõlab kummaliselt, aga tänavu juba kuus MK-etappi võitnud Granerudil polegi ühtki Norra meistritiitlit. Tal on kodus vaid kaks hõbedat ja kaks pronksi. "Hindan Norra meistrikulda kõrgelt," lisas Granerud. "On lihtne lugeda, kel on neid kõige rohkem. Usun, et kõik tahavad olla see mees. Samuti on see üks viis, kuidas tugevdada oma positsiooni Norra suusahüpete ajaloos."

Nii MK-sarjas kui ka kontinentaalkarikasarjas võistlev koondis on järgmisel teisipäeval Trondheimis toimuvate meistrivõistluste ajal kodumaal, kuid kohalikud võimud ei tee Poolast naasvatele sportlastele isolatsioonireeglites erandit.

Tõsi, Norra suusaliit pole veel lõplikult alla andnud, vaid uurib erandi võimalikkust ka kõrgemal tasandil. "Tunneme, et meie sportlased väärivad, et uurime kõiki võimalusi," selgitas Norra suusahüpete mänedžer Clas Brede Braathen.

Kui vastus on "ei", jäävad lisaks Granerudile tšempionaadilt eemale ka Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Johann Forfang, Robert Johansson, Thomas Aasen Markeng ja kuus kontinentaalkarikasarjas võistlevat norralast.

Sellest hoolimata hakkab meistrikulda püüdma arvatavasti kuskil 50 sportlast, sest ala kandepind on Norras piisavalt lai. Granerud märkis, et see on hea võimalus lüüa särama mõnel tundmatumal hüppajal.