Sprinditeate maailmameister Tour de Skist: Bolšunov oleks Kläbole umbes minutiga ära teinud 

"Saša pingutab igas sõidus maksimaalselt nagu tal oleks kustumatu jõuvaru," kiitis Petuhhov intervjuus Rspordile. "Vaadake, milline kangelane ta on. Oleme mõlemad pärit Brjanski regioonist, seepärast tean, kuidas isa teda kasvatas. Ta on sooja südame ja külma peaga mees.

Imetlen ta tulemusi. Arvan, et täisjõus norralased oleksid talle konkurentsi pakkunud, aga olen veendunud, et nad poleks suutnud väärata tema võitu. Saša poleks lihtsalt võitnud kolme minutiga, vaid teinud [Johannes Hösflot]Kläbole ära umbes minutiga."

Petuhhov lisas, et ei poolda norralaste otsust tuurist koroonaviiruse pandeemia tõttu loobuda. "Minu arvates peaksid sportlased võistlema täiskonkurentsis. Kui keegi on puudu, eriti norralased, siis paistab asi natuke poolik. Mulle meeldiks, kui norralased osaleksid ja lisaksid võidusõitudele meelelahutust ja põnevust. Aga kui neid pole, siis pole meie asi neid hukka mõista. Soovin, et naaseksid võimalikult kiiresti ja võistleksid Saša Bolšunoviga. Arvan, et nad ootavad ja igatsevad seda rivaliteeti."