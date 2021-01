Prokuratuur nõuab eestlastele tuttavale dopinguarstile pikka vanglakaristust ja ametikeeldu 

"On kindel, et süüdistatav aitas vahemikus 2013–19 dopingut tarvitada 12 sportlasel kokku umbes 100 korral, kasutades keerukaid meetodeid," vahendab prokurör Kai Gräberi sõnu Saksamaa Eurosport.

Prokurör lisas, et juhtum on Saksamaa õigusruumis ainulaadne, sest antidopinguseadus võeti vastu alles aastal 2015. Tõendite kogumine võttis aega neli kuud. "See oli nõudlik protsess," sõnas Gräber.