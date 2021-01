Koroonaviirus keeras vormel 1 hooaja alguse pea peale 

Bahreinist pidanuks karavan liikuma Hiinasse, ent hooaja kolmas etapp on lükatud praegu teadmata ajaks edasi.

Taas tõttas raskel ajal appi Imola ringrada, kes võõrustab nüüd ise hooaja teist etappi, mis toimub 18. aprillil. Kolmas võidusõit on planeeritud 2. maile, kuid selle asukoht on praegu lahtine. BBC teatel toimub see eeldatavasti Portgualis Portimao ringrajal, mis tegi eelmisel aastal sarja debüüdi.