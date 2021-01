OTSEBLOGI | Kuidas läheb Eesti koondisel Häberli debüütmängus? 

Tegu on mitteametliku mänguga ning vastavalt FIFA reeglitele ei mängita enne avavilet rahvushümni. Eesti koondise ja Ferencvarose treeningmäng kestab 2x45 minutit ning vahetuste arv ei ole piiratud. Vahetusteks on lubatud kogu mängu peale teha kolm pausi, millele lisanduvad vaheajal tehtavad vahetused.

Eilsel mängueelsel pressikonverentsil tõdes Häberli, et on treeningutel nähtuga rahul. "Olen õnnelik, kuidas meil on seni läinud. Peale puhkust on esimesed harjutuskorrad keerulised. Peame leidma balansi hooajaeelsete treeningute ja mänguks valmistumise vahel," rääkis šveitslane.