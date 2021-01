Thomas Häberli debüüt Eesti koondise peatreenerina lõppes 0 : 1 kaotusega 

Koosseis on selles mõttes huvitav, et kolme keskkaitsja Kuuse, Pürgi ja Seppiku kõrval justkui n-ö pabaeritega äärekaitsjaid ei olegi. Ilmselt tähendab see siis seda, et äärepoolkaitsjad Sinjavski ja Miller peavad kõvasti tegelema ka kaitsetööga. Kreida, Soomets ja Poom peaks tsementeerima keskväljakut, Vassiljevil nende ees on ilmselt tavapärane ehk natuke vabam roll. Kesktormajana tegutseb Sappinen.