OMAD HEIDETI KÕRVALE! Miks veab viit suurt Eesti rahvuskoondist võõrtööjõud? 

„Suurt pilti vaadates on see pisut kõnekas, aga Eesti on pisike. Väikeriikides võib sportmängudes tervikuna minna teatavatel perioodidel vaja välismaa spetsialiste. Võib-olla ollakse kinni jooksnud ja vajatakse uusi ideid,“ nentis spordiajakirjanik Indrek Schwede.