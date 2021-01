VALUS! Pesula töötaja sõitis jalgpalluri superauto vanarauaks 

Ent paraku olid elul Marchetti supermasinaga omad plaanid. Nimelt usaldati pesust tulnud auto ühele töötajale, kes pidanuks sellega Genoa treeningväljaku juurde sõitma. Kahjuks ei tulnud antud kodanik supermasina taltsutamisega toime ning ta sõitis sellega teepiiretesse.

Enam kui 335 000 eurot maksnud punasest Ferrarist jäi järele vaid hunnik näotut vanarauda ning tagatipuks said pihta veel viis läheduses parkinud autot. Rooli lubatud töötaja pääses ehmatusega, kuid võib arvata, et see ehmatus oli valusamgi kui potentsiaalne käe- või jalaluumurd ...

11 korda Itaalia koondist esindanud Marchetti jäi õnnetuse järel (vähemalt sotsiaalmeedias) vaoshoituks ja andis mõista, et on käpardist autopesula töötajale andestanud.

"Mul on väga kahju, et nii juhtus," kirjutas Marchetti Instagramis. "Tänu jumalale ei saanud keegi viga ja see on kõige tähtsam asi. Selle kohta on kirjutatud palju halbu asju. Jätke see rahule – ma loodan, et ei pea enam kunagi midagi sellist lugema."