FOTO: imekombel ellu jäänud Grosjean pääses viimaks sidemetest. „Vaatepilt pole veel väga ilus ...“ 

Siiski tuleb tõdeda, et liiga kerged need põletushaavad ei olnud. Sidemed eemaldati prantslaste kätelt alles nüüd ehk poolteist kuud pärast õnnetust, ning tuleb nentida, et eriti mehe vasak käsi on saanud ikka korralikult kõrvetada.

"Minu käed on tagasi ja Peetrus pole selle üle just väga õnnetu," kirjutas Grosjean Instagrami postitatud kahese pildiseeria esimese pildi juurde, kus tal on kass süles. "Kuid see vaatepilt pole veel väga ilus, nii et kui tunnete, et see teile ei meeldi, siis ärge järgmist fotot vaadake."