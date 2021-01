Pornomaailmas laineid löönud „kiimalisest koduperenaisest“ sai Inglismaa kõrgliigaklubi direktor 

Oma eelmises elus tegi praeguseks 55aastane Eve Vorley kaasa näiteks sellistes täiskasvanutele mõeldud linateostes nagu "Lesbilised medõed", "Alasti abielunaised" ja "Alasti naabird". Ta proovis valdkonnas kätt ka režissöörina ning tema käe all on valminud näiteks "Lesbilised medõed-noorikud" ja "Kiimalised koduperenaised tööpostil".

Õigupoolest oli West Hami taust juba varemgi vürtsikas, sest ka kodanik Sullivan ise, kes sai 2010. aastal koos David Goldi ja Karren Brady'ga klubi omanikuks, on oma varanduse kokku ajanud just nimelt täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuses tegutsedes. Näiteks aitas talle krabisevat sisse tuua sekslelude ja seksika pesuga äritsemine. Sunday Timesi arvestuste kohaselt on Sullivani vara väärtuseks 1,23 miljardit eurot, millega ta kuulub Suurbritannia jõukamate inimeste sekka.