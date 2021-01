GALERII | Rally Estonia kuulub järgmisel kahel aastal MM-sarja kalendrisse 

„Kahel möödunud aastal oleme näidanud, kui uuenduslikke lahendusi suudame pakkuda. Seetõttu on rõõm teatada, et saame seda teha ka kahel järgmisel aastal, sest meil on täna alus kinnitada, et Eestil on õigus korraldada autoliidu (FIA) WRC-sarja etappi nii aastatel 2021 kui 2022,“ sõnas Jüri Ratas.

Tänavusele aastale ette vaadates ütles Lukas nii: „Loomulikult tahame, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võidaksid nii koduse ralli kui MM-sarja, aga samuti tahame olla maailmameistrid ralli korraldamises.“

Kultuuriminister ei osanud öelda, millised saavad selle suve tingimused olema, kuid ta oli optimistlik: „Suvel peaks olema olukord, kus nakatumisnäitajad ei ole enam nii kõrged ja vaktsiin on andnud positiivse fooni ning inimesed julgevad üritusi korraldada ja kohale tulla. Kui saime sellega hakkama eelmisel aastal, siis sel suvel, kui maailm on peaaegu vaktsineeritud, saame sellega kindlasti hakkama.“

Rally Estonia direktor Urmo Aava sõnas, et korraldajad ei taha ainult järgmisel kahel korral teha head rallit, vaid vaadatakse ka tulevikku: „Järgmised kaks aastat peavad tagama pikaajalise traditsiooni jätkumise. Kui jääme loorberitele puhkama ja naudime 2020. aasta edu, siis on väga suur oht, et traditsioon ei jätku. Pigem vaatame lootusrikkalt tulevikku ja teeme kõik endast oleneva, et nii sel kui järgmisel aastal oleks etapp väga edukas.

Kaheaastane leping on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Üks aasta ei ole veel traditsioon. Meile, Eesti spordile ja kultuurile on oluline, et tekiks traditsioon. Ja et sellel oleks tugev vundament. Loodame, et kahe aastaga loome midagi, millele saame aastakümnete pärast tagasi vaadata.“