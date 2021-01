Rally Estonia kuulub järgmisel kahel aastal MM-sarja kalendrisse 

„Kahel möödunud aastal oleme näidanud, kui uuenduslikke lahendusi suudame pakkuda. Seetõttu on rõõm teatada, et saame seda teha ka kahel järgmisel aastal, sest meil on täna alus kinnitada, et Eestil on õigus korraldada autoliidu (FIA) WRC-sarja etappi nii aastatel 2021 kui 2022,“ sõnas Jüri Ratas.

Urmo Aava sõnas, et korraldajad ei taha ainult järgmisel kahel korral teha head rallit, vaid vaadatakse ka tulevikku: „Järgmised kaks aastat peavad tagama pikaajalise traditsiooni jätkumise. Kui jääme loorberitele puhkama ja naudime 2020. aasta edu, siis on väga suur oht, et traditsioon ei jätku. Pigem vaatame lootusrikkalt tulevikku ja teeme kõik endast oleneva, et nii sel kui järgmisel aastal oleks etapp väga edukas.“

Pressikonverentsil osalesid:

Jüri Ratas, Eesti Vabariigi ekspeaminister

Tõnis Lukas, Eesti Vabariigi kultuuriminister

Martin Helme, Eesti Vabariigi rahandusminister

Yves Matton, FIA rallidirektor

Jona Siebel, WRC promootor tegevjuht

Urmo Aava, Rally Estonia direktor

Tarmo Hõbe, Rally Estonia kommertsdirektor

Silver Kütt, Rally Estonia võistluste juht

Ari Vatanen, Eesti Autospordi Liidu president

Janis Kaal, Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige