Eestis elav Soome superstaar lahutab 14 aastat kestnud kaootilise abielu! „See pole esimene kord, kui Kalle paberid sisse annab.“ 

Eestis Ontika mõisa pidav paar abiellus 14 aastat tagasi. Naise sõnul on käimasoleva lahutuse algatajaks Kalle, kes on sama proovinud ka varem. Riina-Maija kuulis praegusest lahutusplaanist oma advokaadilt.

Iltalehtiga suheldes ei kõlanud naise hääles pettumust. Pigem võttis ta asja rahulikult. „See pole esimene kord, kui Kalle paberid sisse annab. Ta on varemgi seda vihahoos teinud. Vaatame rahulikult, kuhu asjad arenevad,“ rääkis naine ajalehele. „Ka eelmistel kordadel pole ta mulle midagi öelnud. Tuletan meelde, et Kalle on ju individuaalsportlane, talle meeldib asju omaette ajada.“