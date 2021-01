Tänak vaatas ette Monte Carlo rallile: pole aus, kui üks meeskond ei tohi kohale tulla 

WRC-sari peaks järgmisel nädalavahetusel algama Monte Carlos, aga murepilved on M-Spordi tiimi kohal, sest suur osa nende asjaosalistest pärinevad Suurbritanniast, kus levib uus ja rohkem nakkav koroonaviiruse tüvi. Tänak leidis, et kui kõik konkurendid pole kohal, siis pole tegemist ausa võidusõiduga.

„Sellise probleemi juures ei ole see aus. MM-sarja arvestuses peavad kohal olema kõik meeskonnad. Kui üks neist ei saa poliitiliste regulatsioonide tõttu kohale tulla, siis pole see aus. Tean, et paljud inimesed tegelevad selle lahendamisega ja loodan, et see saadakse korda,“ sõnas Tänak Dirtfishi portaalile.