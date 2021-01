Soome portaal: Tänak ja teised kihutavad juba veebruaris Soomes 

Ralli MM-sarja hooaeg peaks järgmisel nädalavahetusel algama Monte Carlos, aga pärast seda on ametlikult kinnitatud järgmine etapp alles aprillis Horvaatiasse. Kuulduste kohaselt on sarja korraldajad otsinud võimalust leida vahepealsesse aega veel üht etappi ning Soome meedia andmetel sõidetakse see 26.-28. veebruarini meie põhjanaabrite juures Rovaniemis.