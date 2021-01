Järveläinen loodab Islandil peagi mängudega jätkata 

Islandi kõrgliigas on sel hooajal vaid üks voor peetud. Kuidas on praegune olukord? - uuris korvpall24.ee.

Islandi olukord sarnaneb ilmselt teataval määral Uus-Meremaale, kus riigi isoleeritus võimaldab rakendada põhjalikumaid meetmeid. Hetkel on liigat toimumast hoidnud valitsuse otsused. Enne nende ridade kirjutamist pole mul suurt huvi täpsete numbrite vastu olnud – WHO koduleht ütleb, et viimase 24 tunni jooksul on diagnoositud 21 juhtumit. 10. detsembrist lubati meid taas tavapärases mahus koos treenima.

Järgmine mäng on märgitud 15. jaanuariks. Kas see tundub reaalne, et saate lõpuks platsile?

Hetkel sõltub valitsuse otsustest, aga tänase päeva seisuga tundub, et saame 15. jaanuaril mängida.

Kas oled mõelnud vahepeal juba klubivahetusele, et mängida saada?