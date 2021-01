NBA mängumees vilistab koroonareeglitele: olen täiskasvanud mees ja teen, mis tahan! 

Maailma tugevaim kossuliiga ja mängijate ühendus nõustusid mitmete uute reeglitega, mille järgi peavad NBA mängijad kohtumiste vahel olema koduses või hotellis eneseisolatsioonis. Lubatud on käia toidupoes, aga see on ka kõik – perekondadest peavad korvpallurid eemale hoidma.

Oklahoma City Tunderi mängumees George Hill pole aga sellega nõus. „Olen täiskasvanud mees, seega teen, mida tahan!“ vahendas ta sõnu usatoday.com. „Kui tahan oma perekonda näha, siis lähen perele külla. Keegi ei saa mulle öelda, et pean 24 tundi ööpäevas kusagil toas olema. Kui olukord on nii tõsine, siis äkki ei peaks me üldse mängima. See on elu. Keegi ei saa oma elu mõne mängu pärast lihtsalt ära katkestada.“