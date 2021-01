Marten Liiv kolis nädalateks range režiimiga mulli 

Ja see pole sugugi kirjanduslik liialdus. Rahvusvaheline uisuliit (ISU) kehtestas niinimetatud mullis elajatele karmid reeglid, mille eesmärk on viia kontakt välismaailmaga miinimumini. Panused on suured. Heerenveeni mulli koroonavabadusest sõltub terve uisuhooaeg, sest sinna on järgnevaks viieks nädalaks plaanitud Euroopa meistrivõistlused, kaks MK-etappi ja kõige krooniks MM.

Ühesõnaga, maailma paremate uisutajate elu tõotab lähinädalail tulla kangesti üksluine. Pealegi saab mulli ainult korra sisse registreerida, seega peavad MMile kvalifitseeruvad sportlased kirjeldatud režiimi järgima pausideta 14. veebruarini.

„Uus reaalsus,“ märkis Liiv ja lisas, et vaim on hotellieluks valmis. „Kõikidel on hotellis suur teler. Tean, et päris paljud on võtnud enda PlayStationid või Xboxid (mängukonsoolid – toim) kaasa. Hotellis on ruum, kus saab noolemängu ja lauatennist mängida.“

Marten Liivi hotellituba, kus ta veedab järgmised kolm kuni viis nädalat. Foto: Erakogu

Liivi esimene katsumus on sel nädalavahetusel toimuv Euroopa meistrivõistluste sprindimitmevõistlus, mis tähendab, et nii laupäeval kui ka pühapäeval tuleb uisutada 500 ja 1000 meetrit. Paremusjärjestus selgub nelja ala koondtulemusena spetsiaalse punktisüsteemi alusel.

Liivi fookus on suunatud 11.–14. veebruarini toimuvale MMile, kuigi ta peab sinna MK-etappide põhjal alles kvalifitseeruma. EMil jääks ta rahule tulemusega esikümnes või selle piirimail. Starti pääseb 20 sportlast.