Harden vahetas megatehingus koduklubi. Kas Brooklyn tõusis NBA üheks suurimaks tiitlisoosikuks?  

Idaranniku meeskond tõusis hoobilt üheks NBA suurimaks tiitlisoosikuks. Trio Irving-Harden-Durant on liiga kõige plahvatusohtlikum trio, kelle peatamine näib paberil üsna keeruline. Tõsi, tiimi ümber on väga palju küsimärke. Irving pole viimastes mängudes "isiklikel põhjustel" osalenud ja tedagi on nähtud pidutsemas. Nüüd sai klubi juurde veel ühe raske persooni. Lisaks on väga-väga-väga suur küsimärk, kuidas saab tagameesteduo Harden-Irving hakkama kaitses.

Kuid NBA lähiajalugu on näidanud, et kui sul on võimalik meeskonda tuua kolm tähte, siis sa pead seda tegema. Durantist ja Irvingust näis tiitlivõiduks jäävad väheseks, eriti Lakersi duo LeBron James ja Anthony Davise vastu. Kuid kolmanda pusletüki abil on meistrikuld reaalsem.

Netsi tulevik on suur küsimärk, sest eeldatavasti püsib trio mkoos kuni 2024. aastani ja peale läheb tiimi seis keeruliseks, sest kuni 2027. hooaja draftini nad kõrgeid valikuid ei saa. Aga samas loevad spordis vaid tiitlid ja nende võitmise tõenäosust suurendas Brooklyn märgatavalt.

Kaotaja: Steve Nash

NBAs esimest hooaega juhendav endine legendaarne mängujuht sai endale ühe keerulisema meeskonna: Irving on peast nihkes, Harden pole hetkel vormis, meeskonna kaitse on lappes ja selle kõige keskel peab Nash meeskonna viima lähiaastatel tiitlile. Võimalik, et tegu on ühe keerukama treeneritööga liigas.

Võitja: Houstoni striptiisklubid

Kuulujuttude põhjal on Harden NBA üks suurimad suurimaid stripiklubide fänne. Kui seni viis tagamängija osa oma pea 40 miljoni euro suurusest palgast Houstoni poolpaljastele näitsikutele, siis edaspidi hakkab ta rahatähti lehvitama idarannikul. Eeldatavasti poetasid kümned Houstoni stripparid neljapäeval pisara, sest oluline sissetulekuallikas on linnast lahkunud..