„KOLMAS POOLAEG“ | Kas Eesti vutikoondis on liialt Flora nägu? 

Eesti rahvusmeeskond sai möödunud nädalal uueks peatreeneriks šveitlase Thomas Häberli, kelle esimene koondise nimekiri tekitas küsimusi, sest lõviosa mängijatest valiti Eesti meistri FC Flora ridadest. Kas Flora mängijaid oli kaasas liiga palju või on see põhjendatud ja mis signaali andis see Eesti vutiringkonnale?