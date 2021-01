Järjekordne Eesti korvpallitalent liitub USA tippülikooliga 

18aastane Markus Ilver õpib praegu Ohio osariigis Western Reserve Academy ettevalmistuskoolis, kust sügisel kolib Wisconsini Badgersi kolledžisatsi. "Nad olid ülikool, kes rääkisid minuga kõige rohkem. Nad uurisid pidevalt minult ja treenerilt, kuidas mul läheb, kuidas kulgevad treeningud ja mida järgmise aasta kohta arvan. Nad olid lihtsalt minu jaoks alati olemas," selgitas 203 cm pikkune Ilver otsuse tagamaid portaalile 247sports. "See ei tundu siiani reaalne. See on minu jaoks unistuse täitumine ja järgmine samm tulevikuks."

Wisconsini ülikool hoiab hetkel 10 võidu ja kolme kaotusega NCAA edetabelis 9. kohta, sellel sajandil on on liiga 64 parima seast ehk kohamängudelt välja jäädud vaid korra. Säravaim oli tiimil 2014.-2015. hooaeg, kuid ülikoolisarjas jõuti finaali, kus kaotati Duke'le. Toonase tiimi tähed Frank Kaminsky ja Sam Dekker osutusid NBA drafti valituks esimeses ringis.

Ilver sõnul peaks talle Wisconsini mängustiil ideaalselt sobima. "Kui tulin Ühendriikidesse, teadsin, et mu eesmärk on mängida suurt korvpalli," rääkis eestlane. "Minus nähakse äärt. Neile meeldib minu vise, nad tahavad nutikaid mängijaid ja peavad mind üheks selliseks. Tundub, et siin on koos suurepärane seltskond ja tahan olla osa sellest."