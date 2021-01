Tartu ja Toomas Raadiku teed läksid poolte kokkuleppel lahku 

Toomas Raadiku sõnul tundus see hetkel õige otsus. „Teadsin, et noor ja vihane tiim ootab ees ja nii ka oli. Ootused olid suuremad, aga paraku ei suutnud ma sulanduda mängupilti ja hüppeliigese vigastuse tõttu leidsime treeneritega, et praegu on nii mulle parim variant. Tartu tiimis on palju võimekaid ja potentsiaaliga mängijaid, kuid tööd on veel palju teha. Eks igaühel on vaja oma rollist aru saada ja see mängus kõige paremini välja tuua. Tänan klubi selle pooleteise kuu eest ja selle eest, et mind Tartus soojalt vastu võeti,“ sõnas Raadik pressiteate vahendusel.