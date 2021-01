AMETLIK: Soomes toimub kaks MM-rallit 

WRC-sarja kalender Foto: Ekraanitõmmis/wrc.com

WRC-sarja esindaja Jona Siebel rõõmustas, et nad suutsid kalendrisse tekkinud tühimiku täita. "Pärast Rootsi ralli tühistamise selgumist, tegime kõvasti tööd AKK Sportsi (ralli korralda - E.K.), Rovaniemi linna ja teiste osapooltega. See on raske võidujooks ajaga, nii et tahan kõiki osapooli soojalt tänada, ütleb ta pressiteates.

"Ralli alguseni on jäänud vaid 44 päeva, kuid oleme kindlad, et AKK ei jäta ühtegi kivi pööramata, et võistlus oleks samal tasemel nagu Soome suvised etapid. Talvised rallid on spordiala ühed tipphetked. Iga sõitja unistus on sõita talvevõlumaal vallide vahel," lisas Siebel.