VALE OTSUS? Murdmaarajalt laskesuusatamisse kolinud valitsev olümpiavõitja jäi alla isegi Eesti B-koondislastele 

Grete Gaim Foto: Aldo Luud

Nilsson võitis murdmaasuusatamises 23 MK-etappi ja kerkis kokku 41 korda poodiumile. Ta kuulus ala täielikku maailma tippu ja oli üks väheseid, kes suutis Norra koondist pinge all hoida, eriti sprindis. Nilssonil on auhinnakapis viis olümpiamedalit, neist üks kuldne, ja ta on kahekordne maailmameister.