Koos eestlastega dopinguskandaali sattunud Austria rattur mõisteti vangi 

33aastane austerlane mõisteti süüdi tõsises kommertspettuses ning selle eest anti talle kaheaastane vangistus, millest 16 kuud on tingimisi karistus. Lisaks määrati talle rahatrahv, mille suuruseks on 349 000 eurot.

Austria rattur arreteeriti sealjuures „Aadrilaskmise“ operatsiooni käigus ehk sama dopinguskandaaliga on seotud ka eestlased Andrus ning Andreas Veerpalu, Mati Alaver, Karel Tammjärv ja Algo Kärp. Dopinguarsti Schmidti kohtuotsus peaks saabuma homme. Süüdistaja on mehele nõudnud viieaastast tegutsemiskeeldu ja viie ning poole aasta pikkust vangistust. Dopingudoktor on tunnistanud, et andis sportlastele keelatud aineid alates 2012. aastast.