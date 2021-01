Tuuli Tomingas jõudis esimest korda karjääris ühisstardiga sõitu, sprindidistantsi võit läks taas Norrasse 

Sel hooajal heas hoos olev norralanna eksis lasketiirus korra, kuid finišeeris siiski esimesena võiduajaga 22.33,8. Sealjuures oli see Eckhoffile kolmas MK-sarja sprindidistantsi järjestikkune võit – viimati suutis sama 2012. aastal legendaarne Magdalena Neuner, kes võitis 2012. aasta jaanuarist märtsini viis sprindisõitu järjest.

Eestlannadest oli parim Tuuli Tomingas, kes sai 20. koha. Lasketiirus lasi Tomingas puhaste paberitega, võitjale kaotas ta +1.13,5. Selle tulemusega peaks ta kvalifitseeruma ka ühisstardiga 12,5 km sõitu, mis on kavas pühapäeval. See on Tomingase jaoks esimene kord ühisstardiga sõitu jõuda.