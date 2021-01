Esimest korda ühisstardiga sõitu jõudnud Tomingas: ei tea, kas nutta või naerda 

26aastane Tomingas alustas tänast MK-sarja etappi rahulikult ja sõitis esimesel ringil esimest rasket tõusu väga rahulikult. See oli teadlik valik, sest enne sõitu polnud eestlanna seis just kiita. „Ärkasin juba kehva enesetundega, pea valutas ja ka eile ei olnud suurem asi olla,“ nentis Tomingas.

Probleemidest hoolimata läks Tomingas sõitma ja ütles tagantjärele, et esimese ringi rahulik tempo tasus end ära. „See oli targalt sõidetud. Tulin esimesse lasketiiru väga-väga värskena, mul ei läinud esimese ringi ajal pulss kordagi väga kõrgeks.“

Lasketiirudes tegutses Tomingas kindlalt ja lasi mõlemal korral eksimatult. Ta tunnistas, et kuivõrd rada oli tema jaoks keeruline, andis teise tiiru nulliring vajalikku tuhinat. „Kui oleksin trahve lasknud, siis poleks minust ilmselt viimasel ringil sellist looma välja tulnud,“ sõnas Tomingas muiates sõidu hea lõpu kohta.

Tänase kokkuvõttes jäi Tomingas oma esitusega rahule: „Pärast tohutut ebakindlust ja kergeid tagasilööke on väga hea meel, et täna nii läks. Olen rahul, et kordagi ei tekkinud ärakukkumist.“

Sprindidistantsi 20. kohaga peaks eestlanna pääsema ka pühapäeval sõidetavasse 12,5 km ühisstardiga sõitu, mis on Tomingase jaoks esimene korda sinna jõuda. „Arvestades hooaja algust ei tulnud mass-stardiga sõitu pääsemine otseselt üllatusena, aga oli veidike ootamatu, et see juhtus siin Oberhofis sellise enesetunde pealt,“ nentis Tomingas. Ta lisas, et pühapäevane sõit tekitab kahetisi tundeid: „Ei teagi, kas nutta või naerda! Esimene kord jõudsin mass-stardiga sõitu, aga samas tähendab see, et siinset suurt tõusu tuleb veel kaheksa korda ronida.“