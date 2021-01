Koroonaviirus murrab: endine maailma esireket ei pruugi Austraalia lahtistel mängida 

Kui tavapäraselt peetakse Austraalia lahtiseid juba jaanuarikuus, siis seoses maailmas valitseva olukorraga otsustati tänavu turniiriga alustada 8. veebruaril. Viimastel aastatel tervisega kimpus olnud britt Andy Murray teenis ürituse korraldajatelt vabapääsme, kuid nüüd pole üldsegi kindel, et ta seda kasutada saab, sest endine esireket on nakatunud koroonaviirusesse.

Samal teemal Tennis Endine esireket teenis Prantsusmaa lahtistele vabapääsme „Andy Murray on meile teada andnud, et ta on andnud positiivse koroonaviiruse proovi ning viibib kodus isolatsioonis,“ vahendas ESPN Austraalia tenniseportaalide uudiseid. „Kahjuks tähendab see, et ta ei saa osa võtta ametlikest Austraalia lahtistele meistrivõistlustele saabuvatest lendudest, mis järgnevatel päevadel toovad teised mängijad siia karantiini. Austraalia lahtiste fännid armastavad Andyt ja me kõik teame, kui väga ta on selle võimaluse nimel vaeva näinud.“

Briti meedia andmetel on Murray siiski lootusrikas, et ehk saab ta piisavalt varsti anda negatiivse proovi, kuigi Melbourne’i jõudmisega läheb tal keeruliseks, sest kõik mängijad peavad kohale jõudes enne turniiri algust viibima 14 päeva isolatsioonis ning turniiri soojendusüritused algavad juba 31. jaanuaril.

Kui endise esireketi ja praeguse maailma 123. mehe saatus jääb praegu veel lahtiseks, siis ports tippmängijaid jõudis täna juba Melbourne’i kohale, teiste hulgas meeste praegune esireket Novak Djokovic, maailma teine number Rafael Nadal ning pikka aega naiste tennist valitsenud Serena Williams (WTA 11.).

Kooronaviirus on aga nendegi mängijate juurest oma osa noppinud, sest Austraaliasse ei sõida Nadali treener Carlos Moya. „Pärast Rafaga rääkimist otsustasime, et ma ei sõida ülejäänud taustajõududega Austraaliasse. Jälgin turniiri kodust ja olen oma pere ning lastega, sest Hispaanias on olukord hetkel keeruline. Soovin kõigile oma tiimist edu,“ vahendas ESPN Moya sõnu.

Rafael Nadal. Foto: TOBY MELVILLE/Scanpix

Ilma juhendajata peab Suure Slämmi turniiril hakkama saama ka austerlane Dominic Thiem. „Enne siia startimist saime üllatava uudise, et Nicolas Massu (Thiemi treener- toim.) on andnud positiivse proovi. Nicot testitakse paari päeva pärast uuesti. Loodame, et see tulemus on negatiivne ja ta saab meile varsti järgi sõita,“ jäi Thiemi isa Wolfgang siiski positiivseks, et ehk saab mullune USA lahtiste võitja oma juhendaja suurturniiriks ikkagi appi.