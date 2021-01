Enesekindel Tänak eelmise aasta Monte Carlo õnnetusele ei mõtle: see pole mu esimene ega ilmselt ka viimane avarii 

Kui WRC-sari algas 2020. aastal Monte Carlo rallil, elasid Huyndai mehed Ott Tänak ja Martin Järveoja üle korraliku õnnetuse.

„Eelmine aasta oli juba tükk aega tagasi,“ kommenteeris eestlane ralliportaalile Dirtfish. „See ei ole mu esimene ega ilmselt viimane õnnetus, seega ei ole sellel tänavusele aastale mingisugust mõju. Monte Carlo ralli tänavused katsed on mullusest üsna erinevad ja on ka uusi kiiruskatseid, seega ei tohiks meid mõjutada see, et eelmisel aastal jäid mõned katsed sõitmata.“

Eestlane kommenteeris oma tänavuse aasta autot: „See on eelmisest aastast väga erinev. Tegime palju tööd ja arendamist, nii et eks näis. Arvan, et me pole omadega (konkurentidest) väga maas.“