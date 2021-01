Cristiano Ronaldo polegi enam Premier League’i läbi aegade parim Portugali mängija 

Fernandes oli 2020. aastal parim Premier League’i mängija veebruaris, juunis, novembris ja detsembris.



Eriti tähelepanuväärseks teeb asjaolu fakt, et Fernandes on Unitedis veetnud vaid aasta ning ta on juba tõusnud kuus aastat Manchester Unitedis pallinud Cristiano Ronaldoga samale pulgale. Ronaldo teenis kuue aastaga samamoodi neli korda kuu parima mängija auhinna.