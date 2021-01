Spordivaria Tartu taliujumise grand old lady miinus kolmekümnega suplemisest, kopsakast medalisaagist ja kurikuulsast haugirünnakust Kaspar Koort , täna 19:00 Jaga: M

TALIUJUJATE PIDUPÄEVAD: Külmakraadid on toonud veekogudele korraliku jääkaane ja nii saab Malle Elvet Anne kanalis oma meelisala täiega nautida. Ujumissilla rääkis ta muuseas ise mõne aasta eest Tartu linnavalitsuselt välja ja nii kannab see Malle silla nime. Foto: Aldo Luud

Eestimaale on viimaks saabunud külmakraadid ja lumesajud ning see tähendab, et kätte on jõudnud talispordisõprade pidupäevad. Pärast mullust rekordsooja talve kogevad seda õiget tunnet taas ka taliujujad, kes saavad oma meelisalaga tegeleda nagu kord ja kohus jäässe raiutud basseinis. Nende seas ka Tartu taliujumise kroonimata kuninganna Malle Elvet.