HEA UUDIS | Monte Carlo ralli sai korraldajatelt rohelise tule! 

Monte Carlo ralli toimumiskoha Hautes-Alpes'i regiooni prefekt Martine Clavel saatis eile õhtul laiali ametliku pressiteate, kus andis ametlikult ürituse toimumisele rohelise tule. „Monaco autoliit on teinud suurepärast tööd. Ralli korraldajate professionaalsus on see, mille tõttu saab WRC-sarja avaetapp toimuda tingimustes, mis on meie kõigi tervise jaoks olulised,“ vahendas Claveli sõnu Prantsuse ralliportaal rallye-sport.